ЕСПЧ обязал Россию выплатить более 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук Фото: Артем КИЛЬКИН

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 450 тысяч евро жертвам домашнего насилия. Одной из тех, кто получит компенсацию, стала Маргарита Грачева - в 2017 году муж вывез ее в лес и отрубил кисти рук, приревновав к другому мужчине. До трагедии девушка неоднократно сообщала в полицию об угрозах мужа, но участковый игнорировал ее жалобы.

Как сообщается на сайте ЕСПЧ, Грачева получит 370 тысяч евро компенсации. Также по 25 тысяч евро получат Наталья Туникова, которую муж бил и угрожал выкинуть с балкона, Елена Гершман, которую избивал супруг, и Ирина Петракова, которую муж неоднократно избивал и насиловал.

ЕСПЧ признал, что в отношении истцов были нарушены статьи Конвенции о запрете пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (3 статья) и о запрете дискриминации (14 статья).

Как ранее писал сайт kp.ru, Рита Грачева, которой ревнивый муж отрубил кисти рук, родила третьего сына. Отцом ребенка стал ее новый муж, малыш родился в 2021 году.