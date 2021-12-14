Аналитик спрогнозировал, как изменится курс рубля после заседания ФРС США Фото: Тимур ХАНОВ

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин поделился прогнозом, как изменится курс рубля после заседания ФРС США.

Специалист отмечает, что в 2021 году показатель инфляции в Америке достиг рекордных значений за 40 лет. Высока вероятность, что на предстоящем заседании ФРС будет принято решение об ускорении сворачивания монетарных стимулов.

- Пока рубль выглядит на удивление устойчиво, несмотря на внешние сигналы. Геополитические факторы дестабилизируют обстановку на очень непродолжительный срок, - рассуждает Дмитрий Бабин.

Он полагает, что в ближайшее время внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФРС. Слишком высокая скорость сворачивания монетарных стимулов может испугать рынки, вызвав массированные распродажи биржевых активов. К тому же, ситуация во многом зависит от появления новых штаммов коронавируса.

Рынки и валюта развивающихся стран острее других реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики. При закручивании "монетарных гаек" инвесторы стараются избавляться от рисковых активов, к которым в первую очередь относятся инструменты развивающихся рынков, в том числе валюты.

Даже на этом фоне рубль пока выглядит стабильно, но ситуация для российской валюты сейчас не самая благоприятная.

- Если ФРС не испугает рынки, а геополитическая риторика перейдет в конструктивное русло, то есть все шансы, что доллар закрепится ниже 73 рублей. А возможно опустится и на более низкие уровни, - заключил аналитик в беседе с «Российской газетой».

В пятницу, 17 декабря состоится очередной заседание ЦБ РФ, на котором снова может вырасти ключевая ставка. Это произойдет в седьмой за 2021 год раз.

Виной тому инфляция. Причем в 2022 году тенденция на ужесточение денежно-кредитной политики может сохраниться. Таким образом власти пытаются спасти сбережения россиян от обесценивания, сообщает телеканал "360".

Тем ременем в декабре возрос спрос на потребительские кредиты. В Национальном бюро кредитных историй объяснили Rt, что конец года - это традиционный месяц повышенного спроса. Обычно в этот месяц количество выдач займов возрастает на 10%.