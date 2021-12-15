Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 странах

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен уже в 77 странах, сообщил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Однако, по его мнению, этот вариант COVID-19 уже присутствует в большинстве государств мира, «даже если он еще не обнаружен».

«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», - подчеркнул глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус добавил, что специалисты недооценили опасность нового штамма коронавируса, поскольку «даже если «омикрон» вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев заражения может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения».

При этом он заявил, что одна только вакцинация не поможет остановить распространение «омикрона», необходимо сохранять и другие меры, уже доказавшие свою эффективность: в частности, обязательное ношение защитных масок в людных местах и соблюдение социальной дистанции, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что распространение штаммов коронавируса «Омикрон» и «Дельта» в мире приобретает стремительный характер, напоминающий цунами. .

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