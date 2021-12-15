NYP: Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина

Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина Фото: REUTERS

Полицию Нью-Йорка впервые в истории возглавит женщина, сообщает газета New York Post. По данным издания, руководить работой правоохранителей в мегаполисе будет 49-летняя афроамериканка Кишант Сюэл.

Уточняется, что кандидатуру Сюэл утвердил избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который сам 22 года проработал в городской полиции. Градоначальник отметил, что она служит в правоохранительных органах четверть века, а в последнее время была начальником детективного отдела полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где в подчинении у нее находилось более 350 человек. Теперь же ей предстоит возглавить самое крупное отделение полиции в США, в котором служит около 52 тысяч человек.

«Кишант Сюэл доказала, что является борцом с преступностью, у которой есть опыт и эмоциональный интеллект, чтобы дать жителям Нью-йорка необходимую им безопасность, а также справедливость, которую они заслуживают», - приводит издание слова Эрика Адамса.

Сама же новая начальница нью-йоркской полиции сказала, что относится к этому назначению «со всей серьезностью и пониманием его исторической важности».

По данным NYP, официальное объявление о назначении Кишант Сюэл на пост главы полиции Нью-Йорка ожидается утром в среду, 15 декабря.