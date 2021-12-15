Умерший во МХАТ мужчина занимался обслуживанием пожарной сигнализации

Появились подробности странного происшествия в театре Фото: Артем КИЛЬКИН

Появились подробности происшествия во МХАТ им.Горького. 14 декабря в здании театра на Тверском бульваре обнаружили мертвого мужчину. 60-летний Александр к. скончался в туалетной комнате.

Как сообщает Пятый канал, за несколько секунд до смерти мужчина сидел на унитазе, а когда поднялся, потерял сознание. По предварительной версии, которою придерживается следствие, причиной гибели могли стать проблемы с сердцем.

Погибший – сотрудник подрядной организации, с которой у театра был заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения. День смерти мужчина пришел в здание на тверском бульваре по работе, а в 19:41 его обнаружили без сознания.

В связи с происшествием никаких изменений в работе тетра не было. Зрителей пускали внутрь по билетам.

Ранее в театре произошла череда скандалов. Началось все с появления на сцене Ольги Бузовой. Ее пригласили играть в постановке "Чудесный грузин". Но осенью 2021 года спектакль с ее участием отменили, а вскоре в театре сменилось руководство, сообщает телеканал "360".

После заявлялось об огромных долгах культурного учреждения. А теперь новое руководство решило провести ребрендинг и сменить название на "Художественный театр – МХАТ им. М. Горького", пишет газета "Известия".