Карту «Муравьев-Амурский» создадут для жителей Хабаровского края благодаря инициативе Михаила Дегтярева

Стратегию развития региона до 2026 года представил Михаил Дегтярев. Фото: правительство Хабаровского края

«Карта жителя Хабаровского края» (другой вариант названия – «Муравьев-Амурский») вошла во флагманскую инициативу «Край комфортного проживания», являющуюся частью Стратегии развития региона до 2026 года. Программу представил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Карта «Муравьев-Амурский» станет единым инструментом и объединит в себе возможности банковской и скидочной карт, проездного билета, полиса ОМС, СНИЛС, электронной подписи. Это будет мобильное приложение, интегрированное с порталом Госуслуги, Фондом обязательного медицинского страхования и Пенсионным фондом России, - объяснил Михаил Дегтярев.

«Карта жителя Хабаровского края» заменит многие документы. Фото: правительство Хабаровского края

В министерстве соцзащиты региона отметили, что использование карты позволит настроить индивидуальную поддержку для каждого жителя края. Людям будет проще получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги. После того как данная программа заработает, станет возможно запустить и другие проекты. Например, «За 4 часа в любую точку края», «Социальное казначейство» и многие другие.

- При желании владелец карты сможет получать на нее различные выплаты, в том числе, различные пособия и субсидии. Сейчас правительство края разрабатывает перечень льгот, - добавили в министерстве социальной защиты.

В будущем карту можно будет получить в отделениях банка, который станет оператором проекта. Губернатор поручил правительству реализовать его в 2022 году.