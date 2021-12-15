Злоумышленники похитили у майнера из Москвы миллион долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Бизнесмен из Москвы, торговавший криптовалютой Tether, остался без миллиона долларов из-за злоумышленников из-за мужчин, ворвавшихся в офис во время сделки, и выхвативших сумку с деньгами клиенту, сказав бежать.

По данным источника "Пятого канала", майнер передал своему знакомому сумку, в которой находилось более миллиона долларов, упакованные кубами по 50 тысяч.

После случившегося, бизнесмен позвонил своему постоянному клиенту, и тот сообщил, что у него сработала служба безопасности, и пообещал вернуть деньги при новой встрече. Однако после этого перестал выходить на связь. Отмечается, что пострадавший обратился в полицию.

Ранее стало известно, что Ачинская кассирша Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, отдала деньги шантажистам. Ни внешность, ни имена шантажистов кассирша назвать не смогла. С ней продолжают работать следователи МВД.