Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 12:33

Злоумышленники похитили у майнера из Москвы миллион долларов

Пострадавший обратился в полицию
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Злоумышленники похитили у майнера из Москвы миллион долларов

Злоумышленники похитили у майнера из Москвы миллион долларов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бизнесмен из Москвы, торговавший криптовалютой Tether, остался без миллиона долларов из-за злоумышленников из-за мужчин, ворвавшихся в офис во время сделки, и выхвативших сумку с деньгами клиенту, сказав бежать.

По данным источника "Пятого канала", майнер передал своему знакомому сумку, в которой находилось более миллиона долларов, упакованные кубами по 50 тысяч.

После случившегося, бизнесмен позвонил своему постоянному клиенту, и тот сообщил, что у него сработала служба безопасности, и пообещал вернуть деньги при новой встрече. Однако после этого перестал выходить на связь. Отмечается, что пострадавший обратился в полицию.

Ранее стало известно, что Ачинская кассирша Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, отдала деньги шантажистам. Ни внешность, ни имена шантажистов кассирша назвать не смогла. С ней продолжают работать следователи МВД.