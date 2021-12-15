Минэнерго: российский газ будет оставаться конкурентоспособным еще 30-35 лет

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа Фото: REUTERS

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин спрогнозировал, как долго поставки природного газа из России будут сохранять свою конкурентоспособность. Об этом он рассказал в среду, 15 декабря, выступая на дискуссии клуба "Валдай".

Как отметил Сорокин, конкурентоспособным российский природный газ останется как минимум на несколько десятков лет.

"Мы считаем, и мы видим, что конкурентоспособность нашего газа на горизонте 30-35 лет обеспечена без проблем, потому что он есть и будет одним из самых дешевых и чистых источников энергии. С точки зрения себестоимости и доступности он остается конкурентоспособным на протяжении всего прогнозируемого периода", - заявил замминистра энергетики.

Он также добавил, что на данный момент Россия выполняет все обязательства по поставкам газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень газа в хранилищах Украины снизился до уровня начала закачки в этом году, то есть к середине декабря Незалежная истратила почти весь газ, закачанный к зиме, сообщает пресс-служба "Газпрома".