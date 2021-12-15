Поездка к лошадям и футбольная форма: Глава Приамурья Василий Орлов исполнит новогодние желания воспитанников детских домов

Губернатор Василий Орлов станет Дедом Морозом для шестерых ребят из детских домов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области по инициативе главы региона Василия Орлова проходит праздничная благотворительная акция «Стань Дедом Морозом». Любой желающий может исполнить новогодние желания воспитанников детских домов и приютов. Ребята из 21 социального учреждения области написали свои пожелания в письмах, которые затем повесили на ёлке в холле здания правительства Приамурья.

- Мы четвертый год проводим благотворительную акцию. В этом году на ёлке размещено 645 писем Деду Морозу от детей, которые находятся в социальных учреждениях области. На данный момент разобрана примерно половина из них. Ёлка будет стоять в холле областного Правительства до 25 декабря. Я призываю всех взять письма и стать Дедом Морозом в эти новогодние праздники, - обратился к землякам Василий Орлов.

Глава Приамурья в этом году станет Дедом Морозом для шести ребят.

- Сегодня я снял три письма с ёлки. Первое письмо - это коллективное обращение от четверых ребят, которые попросили свозить их на ипподром. Еще два письма от мальчишек были связаны со спортивным инвентарем: один попросил лыжи, второй - футбольную форму. Я абсолютно уверен, что Дед Мороз в эти новогодние праздники эти желания исполнит, - рассказал Василий Орлов.

Акция стартовала 2 декабря, и с этого дня неравнодушные жители приходят в холл Правительства области за новогодними письмами ребятишек. Стать Дедом Морозом очень просто: нужно снять письмо с елки и затем зарегистрировать его у волонтеров, которые находятся рядом. Это необходимо, чтобы организаторы акции знали, кто именно будет исполнять желание ребенка. После покупки подарков их приносят сюда же и передают волонтерам.

По словам начальника отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области Ольги Головачевой в основном дети просят у деда Мороза разнообразные игрушки, спортивные принадлежности и одежду. В этом году организаторы акции впервые предложили потенциальным Дедам Морозам не только купить подарки, но и исполнить мечты детей из детских домов и приютов.

- В этом году дети стали просить не только материальные подарки, но и просить Деда Мороза о выполнении каких-то заветных желаний. Например, ребенок хочет посетить мастер-класс шеф-повара, девочки хотят посетить косметический кабинет и посмотреть, как работают косметологи и парикмахеры. Мечты разнообразные, связаны во многом с будущим детей, с их профессиями, и нас это очень радует. Потому что мечта – это не сиюминутное желание, мечта – это то, что связано с будущим. Хорошо, что дети думают о будущем, они понимают, что мечта может быть на всю жизнь, - рассказала Ольга Головачева. - Всех желающих поучаствовать в акции я призываю это сделать, потому что каждый ребенок, который живет в детском доме, на самом деле очень ждет исполнения мечты. Кроме нас с вами - добровольцев никто не сможет исполнить пожелания этих детей.