Более половины россиян считают декабрь самым сложным месяцем в году Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Аналитики сервиса для поиска работы и сотрудников "Работа.ру" и медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" провели совместный опрос среди 5 тысяч человек и выяснили, что около 63% россиян считают декабрь самым сложным месяцем в году.

Среди причин участники опроса указали на возросшее количество задач во всех сферах жизни, частую смену погоды и увеличившееся количество работы, сообщает RT.

Отмечается, что 34% граждан во время этого периода ждут, когда негативное состояние пройдёт само собой, 27% - стараются больше отдыхать от работы, еще 22% отвлекаются с помощью прогулок.

Ранее стало известно, что в декабре российские пенсионеры смогут получить выплаты сразу за декабрь и январь. Тем, кто получает деньги на карту, выплаты придут до 30 декабря. У остальных график зависит от работы почтовых отделений в праздничные дни, передает телеканал "360".