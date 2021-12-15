Россиянки, вернувшиеся из ЮАР с коронавирусом, описали свои симптомы Фото: Иван МАКЕЕВ

Вернувшиеся из ЮАР туристки, чей ПЦР-тест оказался положительным, рассказали о симптомах болезни и своем состоянии. В Африке сейчас активно распространяется штамм «омикрон», в России подтверждено несколько случаев заражения агрессивной разновидностью болезни.

Юлия Демина из Ярославля светлана сейчас находятся в больнице.

Ковид у Юлии обнаружили по возвращении, хотя летом она перенесла болезнь. Она возвращалась из Кейптауна, летели с пересадкой в Аддис-Абебе. А из аэропорта Домодедово ее вместе с другими туристами с их рейса прямиком перевезли в обсерватор в Сергиево-Посадском районе.

- Все, кто заболел, не знают, какой у них штамм, – говорит Юлия сайту mk.ru. – Но болезнь переносят легко.

В обсерваторе туристам по три раза в день меряют температуру, берут тест на ковид. В первую же ночь состояние было плохим, поднимался жар, добавился сильный кашель и температура в 37,6.

Три последующих дня пациентка чувствовала себя плохо: болела голова, был заложен нос, а когда началось интенсивное лечение стало легче.

-Врач выразила надежду, что у меня «омикрон», потому что он может протекать легче, - делится Юлия.

10 декабря, через 5 дней после первого положительного анализа на коронавирус, тест показал отрицательный результат. Сейчас россиянка чувствует себя хорошо и отмечает, что перенесла болезнь гораздо легче, чем в прошлый раз. Летом она три дня не могла встать с постели, а теперь все напоминало легкую простуду.

Другая россиянка, Светлана вернулась в Россию несколькими днями позже Юли. Отметим, что она успела привиться перед своим путешествием только первой дозой вакцины.

По словам Светланы, никаких признаков заболевания у нее нет, но тесты упрямо показывают положительный результат.

- Нас наблюдают, берут кровь, мазки каждый день. Расстраивает, что нас держат в неведении, на вопросы не отвечают, только мазки берут, - отметила Светлана.