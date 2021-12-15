Главный инженер шахты «Листвяжная» арестован до 25 января 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Кемерово избрал меру пресечения главному инженеру шахты «Листвяжная», где в результате взрыва в ноябре этого года погиб 51 человек.

Как передает «КП-Кемерово», он заключен под стражу до 25 января 2022 года. Главный инженер был задержан накануне, ему предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.

Кроме того, до 25 января 2022 арестован технический директор компании «СДС – Уголь», в состав которой входит шахта «Листвяжная».

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.