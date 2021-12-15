Автодилеры прогнозируют подорожание машин на 20% в наступающем 2022 году Фото: Shutterstock

Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в 2022 году. Сегодня средняя цена нового авто превысила отметку в 2 миллиона рублей и, судя по всему, это не предел. Уже в январе может произойдет очередной скачек цен.

На рынке сейчас нехватка автомобилей, она вызвана проблемами с поставкой электронных компонентов и логистическими сложностями.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре россияне купили 125,5 тыс. автомобилей - на 20% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в октябре (126,2 тыс. машин).

Если в течении первых трех кварталов ситуация с поставками автомобилей как-то решалась, то в IV квартале проблема проявила себя особенно остро.

Праздничных скидок в этом году ждать не стоит.

- В декабре ожидается снижение продаж в сравнении с ноябрем. Из-за задержек с поставками и роста цен, многие решили отложить вопрос покупки на более поздний срок, - комментирует «Российской газете» генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

Но в начале 2022-го года ожидается традиционная смена модельного года, в связи с чем автопроизводители обычно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и других рыночных факторов.

- По моим прогнозам в 2022 году стоимость новый автомобилей скорее всего вырастет на 10-20%, - заключил генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Что касается новогодних распродаж автомобилей, то отказ от традиционной акции произошел впервые за семь лет. В последний раз распродаж не было в 2014 году. Тогда причина была в повышенном спросе из-за резкого падения курса рубля, а сейчас отказ от праздничных акций повлиял дефицит машин, сообщает ОТР.

Тем временем в России автопроизводители начали борьбу с дилерами, которые навязывают клиентам дополнительное оборудование. Однако есть три способа, как отказаться от «допов» при покупке, сообщает ФАН.