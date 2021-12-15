Риэлтор перечислил уловки, которые используются при продаже квартир Фото: Евгения ГУСЕВА

Покупка жилья – задача непростая и требует всесторонней проверки. Порой на уловки недобросовестных риэлторов попадаются как покупатели, так и продавцы.

Руководитель агентства недвижимости kobaladze_realty Ярослав Кобаладзе рассказал самые популярные уловки риэлторов для совершения выгодных сделок. Причем часто эти самые сделки выгодны исключительно самим посредникам.

Часто клиенту предлагается квартира с мебелью и бытовой техникой. Но как только сделка совершена, все пропадает в неизвестном направлении или заменяется дешевыми аналогами, пишет "Российская газета"

Еще одна популярная уловка – это продажа хорошей квартиры по заманчивой цене. Но когда клиент интересуется объектом, оказывается, что он уже продан. Взамен риэлтор предлагает подобрать аналогичный вариант за комиссию.

Порой бывает так, что в квартире стоит неприятный запах. Его маскируют с помощью аромата кофе. В пандемию покупателей просят оставаться в квартире в маске, это тоже может быть способом скрыть неприятный запах, а вовсе не забота о здоровье.

Еще одна популярная схема заточена под иногородних клиентов. Потенциальному покупателю показывают 5-6 "убитых" вариантов по низкой цене, а в финале - квартиру с хорошим ремонтом, но с ценником выше рынка. Часто на контрасте человек покупает хорошее жилье и даже не догадывается, что серьезно переплатил. От этого растет и комиссия риэлтора.

Подобные хитрости предусмотрены не только для сделок с покупкой недвижимости. Свои уловки есть и для тех, кто арендует жилье.

Человеку создаются невыносимые условия. Например, хозяин приезжает с проверкой несколько раз в неделю, а потом названивает квартиросъемщикам и часами обсуждает увиденное. Если человек решит съехать раньше срока со съемного жилья, то потеряет депозит.

Чаще других от мошенников страдают участники сделок на вторичном рынке жилья, рассказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Правовые риски особенно велики, если стороны составляют договор сами, в простой письменной форме, а не обращаются за помощью к нотариусу, сообщает "Известия".

Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка объяснила, как собственник жилья может защитить свою недвижимость от незаконной продажи. Сделать это можно, обратившись в Росреестр. Можно написать заявление в ведомств о запрете продажи или передачи недвижимости без присутствия собственника. Это бесплатная услуга, воспользоваться ей можно через МФЦ, пишет ФАН.