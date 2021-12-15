Спецслужбы США рассматривали версию о причастности СССР к убийству Кеннеди

По официальной версии, Джон Кеннеди был убит Ли Харви Освальдом во время поездки в Даллас 23 ноября 1963 года Фото: REUTERS

Американские спецслужбы в свое время подозревали, что к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди причастно руководство Советского Союза. В рассекреченном отчете ЦРУ, обнародованном национальным архивом США, говорится, что некий источник, представленный как «польский водитель советского посольства» в Австралии докладывал об этом в американское диппредставительство через пару дней после преступления.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что правительство СССР финансировало убийство президента Кеннеди», - уточняется в докладе разведывательного ведомства.

К слову, как писал сайт kp.ru, подобные версии в США выдвигаются не впервые. Например, экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси в своей книге американский военнослужащий Ли Харви Освальд был сотрудником КГБ, и лидер Советского Союза Никита Хрущев якобы лично отдал ему приказ ликвидировать Кеннеди.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. По официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента США не утихают до сих пор.

КСТАТИ

После убийства Кеннеди СССР ждал ядерного удара из США

С начала этой недели Трамп интриговал в своем Твиттере по поводу 26 октября. В этот день истекал срок грифа секретности на целый ряд документов, касающихся расследования убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Это был специальный 25-летний срок, по истечении которого обнародование стало бы возможным, и этот срок определил специальным указом президент Буш в 1992 году (подробности).