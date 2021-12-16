Новогодние выплаты пенсионерам в России предложили сделать ежегодными

Предновогодние выплаты для пенсионеров предлагают ввести на постоянной основе Фото: Shutterstock

В России предложили перед каждым Новым годом выплачивать пенсионерам – и работающим, и неработающим – деньги к праздникам. Сумму таких предновогодних выплат предлагается установить в размере пенсии, которую ежемесячно получает пожилой человек.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил и уже направил на заключение в правительство законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», сообщает газета «Известия».

В пояснительной записке к проекту «закона о 13-й пенсии» говорится, что «высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров».

«По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд. В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», приводит издание выдержку из документа.

Авторы этой инициативы отмечают, что пенсионеры, как наиболее социально уязвимая категория граждан, нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий. В частности, нововведения предусматривают, что пожилые люди смогут выбрать, каким способом им удобнее получать выплаты – с помощью почты или через другую организацию, занимающейся их доставкой, или вовсе по доверенности.