Неработающим пенсионерам не придется подавать заявления, чтобы получить соцдоплаты

Неработающие пенсионеры, желающие получить социальные доплаты до прожиточного минимума, могут не не подавать заявлений на пересчет Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы получить социальные доплаты, неработающим пенсионерам не придется подавать заявления, поскольку с 2022 года выплаты будут начислять автоматически. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Со следующего года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате», - сказала эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Профессор уточнила, что проживание в сельской местности – не обязательное условие, место жительства важно только на момент назначения пенсии по старости или по инвалидности. Потом, даже если человек переехал, надбавки выплатят.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Юлия Финогенова рассказала о льготах для пенсионеров старше 70 лет. В частности, неработающие пенсионеры в этом возрасте имеют право на 50-процентную скидку при оплате взносов за капремонт, если у них нет задолженности, и квартира находится в собственности.

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