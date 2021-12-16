Образ конкурсантки от Японии на "Мисс Вселенная" привел к скандалу Фото: YouTube

В социальных сетях разгорелся скандал, поводом для которого стал образ участницы от Японии Юри Ватанабэ на конкурсе «Мисс Вселенная». Пользователям не понравился наряд девушки, который назвали «кимоно усопших». Кроме того, на платье была замечена хризантема, что является символом императорской семьи.

Ватанабэ на одно из дефиле запахнуло свою кимоно на левую сторону, что делают только мертвым людям перед похоронами. Платье было разработано израильским модельером Авиадом Ариком Херманом, которое, по его словам, было приурочено к юбилею установления дипломатических отношений между Японией и Израилем.

«Этот костюм призван чествовать невероятную фэшн-культуру японского района Харадзюку, а также отдать дань победительнице конкурса «Евровидение» Netta, которая почитала японскую культуру, выходя в кимоно на мировые сцены», - заявил дизайнер.

Однако пользователь соцсетей пришли к выводу, что хоть и модельер любит японскую культуру, но совершенно не разбирается в ней. Они осудили нарисованное иероглифами тату «nihon» (Япония) на груди модели, поскольку ранее перманентные рисунки на теле носили только представители мафиози, в том числе и Якудза.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная - 2021» стала участница из Индии Харнааз Сандху, корону девушке передала победительница прошлого года Андреа Меза из Мексики.