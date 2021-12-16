11-летняя школьница упала в яму с кипятком в Орехово-Зуеве Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Утром в четверг, 16 декабря, в Орехово-Зуево госпитализировали 11-летнюю школьницу, которая упала в яму с кипятком по дороге в школу. В результате девочка получила ожоги. Об этом сообщили прокуратура Московской области, которая сейчас проводит проверку для установления обстоятельств и причин произошедшего.

«По предварительной информации, сегодня утром в медицинское учреждение была доставлена 11-летняя школьница, получившая ожоги по дороге в школу», - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на Telegram-канале ведомства.

Как говорится в сообщении, проведение проверки будет поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре, а в ходе проверки собираются установить обстоятельства и причины произошедшего.

«Дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отмечают в прокуратуре.

Напомним, ранее девушка получила ожог во время поездки в автобусе. На сиденье была разлита неизвестная маслянистая жидкость, которая стала причиной травмы.