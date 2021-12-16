В Шереметьево Boeing 777 задел и перевернул автомобиль

Машина для противообледенительной обработки упала на бок в аэропорту Шереметьево Фото: скриншот

В аэропорту Шереметьево в Москве самолет Airbus A350-900, вылетающий в Мексику, перевернул поливальную машину, задел поливальную машину, которая от столкновения с лайнером упала на бок.

Инцидент произошел возле терминала B. Транспортное средство для антиоблединительной обработки упало на бок, зацепившись за самолет стрелой. Водителю вызвали скорую.

На данный момент выясняются подробности произошедшего.

Напомним, днем ранее в московский аэропорт Шереметьево в Москве поступило сообщение о «минировании» самолета рейса Airbus A320, выполнявшего рейс Москва – Волгоград.

Как писал сайт kp.ru, анонимное сообщение поступило аэропорт вечером в минувшую среду, 15 декабря. Позже в справочной службе аэропорта сообщили, что самолет Airbus A320, на борту 158 посадочных мест, цел, а звонок о минировании оказался ложным, отметив, что эвакуация людей не проводится, а рейс выполняют сразу несколько авиакомпаний.

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