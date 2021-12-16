Spiked: Запад должен признать свою роль в кризисе на Украине и перестать демонизировать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политики выстроили мир, в котором существуют хорошие миролюбивые западные государства с противостоящей им «разрушительной» и сеющей хаос Россией, но подобный подход осознанно скрывает опасные и дестабилизирующие действия стран НАТО. Такое мнение высказал британский журналист Тим Блэк.

Как отметил журналист в своей статье для журнала Spiked, ситуация на Украине является продуктом давнего страха Москвы перед западной экспансией, где Североатлантический альянс представляется главной деструктивной силой. Блэк призвал страны Запада признать ответственность за кризис в незалежной, перестав демонизировать Россию.

По его мнению, образ Москвы, выстроенный в иностранными медиа, среди которых The Sunday Times, New York Times, не соответствует действительности. Он заявил, что западные политики разделяют мнение СМИ, которые изображают Россию «как злого демиурга, пытающегося сформировать мир в соответствии со своими гнусными целями».

Блэк отмечает, что подобное разделение на миролюбивые западные страны и порождающую хаос Россию является «манихейским взглядом на геополитику».

«И это умышленно скрывает собственную роль Запада в разжигании напряженности в Восточной Европе. Ведь Россия здесь не главный действующий субъект ... Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения России это НАТО тут проворачивает делишки», - заключил автор статьи.