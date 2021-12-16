Составлен рейтинг крупнейших компаний России по уровню зарплаты

Составлен ренкинг крупнейших компаний России по уровню зарплаты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВАТЭК, «Совкомфлот» и «Полюс» стали лидерам ренкинга крупнейших компаний по уровню среднемесячной зарплаты за прошлый год.

Как передает РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), группа НОВАТЭК стала лидером со среднемесячной зарплатой в 261 270 рублей, за ней следует судоходная компания «Совкомфлот», где в среднем получают 254 490 рублей, а тройку замыкает золотодобывающая компания «Полюс» (239 970 рублей).

Отмечается, что средние выплаты у лидера оказались в девять раз выше, чем у аутсайдера - «Почты России»: 261,3 тысяч рублей против 29 тысяч рублей.

При составлении рейтинге не учитывались банки и страховщики из-за неподходящего формата их отчетности. В ренкинг также включили 21 российскую «дочку» иностранных компаний без присвоения места.

Рейтинг крупнейших компаний России по уровню зарплаты:

1. НОВАТЭК: 261 270 рублей;

2. «Совкомфлот»: 254 490 рублей;

3. «Полюс»: 239 970 рублей;

4. Группа «Волга-Днепр»: 237 760 рублей;

5. Независимая нефтегазовая компания: 230 870 рублей;

6. «Арктикгаз»: 195 390 рублей;

7. «Зарубежнефть»: 194 370 рублей;

8. «Яндекс Н.В.» (Yandex N.V.): 170 480 рублей;

9. «Сибур Холдинг»: 153 580 рублей;

10. «О-Си-Эс»: 151 130 рублей.