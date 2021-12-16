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Общество16 декабря 2021 9:23

RT запустил круглосуточное вещание на немецком языке

Мария Захарова побывала в студии и рассказала о российско-немецких отношениях
Елена АКИМОВА
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Rt запустил круглосуточное вещание на немецком языке

Rt запустил круглосуточное вещание на немецком языке

Телеканал Rt запустил круглосуточное вещание на немецком языке. Студии, где будут обсуждаться самые важные мировые события, расположены в Москве и Берлине.

Первым гостем эфира стала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Она рассказала о российско-немецких отношениях.

RT DE планирует транслировать новости на немецком языке, ток-шоу и документальные фильмы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что запуск проекта оказался непростым. Пришлось столкнуться с трудностями из-за позиции немецких властей и общественных деятелей, от которых часто звучали нападки.

- Так, как с нами боролись и продолжают бороться в Германии, с нами не боролись ни в одной стране мира. При этом немецкая аудитория оказалась очень благодарной, - сказала Маргарита Симоньян.

Нападки, про которые говорит Симоньян, начались в 2019 году. Тогда Немецкий союз журналистов призвал надзорные органы Германии не выдавать телеканалу RT лицензию на вещание в стране.

А в июне 2020 года RT был упомянут в подготовленном МВД Германии докладе о работе немецкой контрразведки. работу телеканала квалифицировали как «шпионаж и прочая разведывательная деятельность».