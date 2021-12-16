В Госдуме предложили оформлять трудовой стаж многодетным, которые ведут домашнее хозяйство Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме предложили оформлять трудовой стаж многодетным родителям, которые заняты воспитанием детей и домашним хозяйством.

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с социальной инициативой. Парламентарий предлагает предоставлять льготы одному из родителей.

Такие социальные гарантии, по мнению Ивана Сухарева, станут дополнительным стимулом повышения рождаемости. К тому же, у родителей будет возможность заниматься детьми и не спешить с выходом на работу.

В России людей, которые не трудоустроены и посвящают себя заботам о доме и семье. Это не меньший труд, чем ежедневно ходить на работу. Но при этом данная категория граждан лишена каких-либо социальных гарантий и не может рассчитывать на повышенную пенсию, так как нет никаких пенсионных накоплений и трудового стажа.

В связи с этим парламентарий просит рассмотреть возможность введения трудового стажа и формирования пенсионных отчислений для многодетных родителей.

- А также обеспечить их ежемесячной выплатой, равной среднему размеру заработной платы в регионе проживания, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до достижения возраста совершеннолетия младшим ребенком в семье, - цитирует Rt текст обращения.

Тем временем многодетные семьи больше не обязаны платить НДФЛ при продаже квартиры, если соблюдены необходимые условия. Соответствующий закон утвердил президент Российской Федерации Владимир Путин, пишет ФАН.

А многодетные семьи Московской области получат землю для подсобного хозяйства. Теперь участки можно получить не только для постройки дома или сада, но также для подсобного хозяйства. И все это бесплатно, сообщает ОТР.