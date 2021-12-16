Голикова допустила пересмотр сроков действия сертификатов о вакцинации из-за "омикрона"

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России из-за проникновения штамма "омикрон" коронавирусной инфекции сроки действия сертификатов о вакцинации могут пересмотреть.

Соответствующее заявление сделала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на пленарном заседании Государственной думы в четверг, 16 декабря 2021 года.

По ее словам, также по мере поступления информации об "омикроне" возможны изменения сроков введения второй вакцины.

При этом Голикова не исключает, что в дальнейшем сертификаты о вакцинации либо перенесенном заболевании могут выдавать и на больший срок.

"Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим, - уточнила вице-премьер. - Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев".

Напомним, в настоящее время срок действия выданных в России сертификатов о вакцинации от коронавируса составляет один год.

Как ранее писал сайт kp.ru, Татьяна Голикова выразила мнение, что сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции в России должен стать для граждан таким же документом, как паспорт.