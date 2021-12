Spotify назвал самые популярные песни десятилетий с 70-х по 2000-е

Группа "Кино" лидирует по популярности среди музыки 80-х / Фото: из семейного архива

Аудиостриминговый сервис Spotify рассказал kp.ru о самых популярных песнях в 2021 году, распределив их по десятилетиям, в которые они увидели свет. Как выяснилось, наибольшим успехом у любителей музыки, выпущенной с 70-х по 2000-е, пользуется рок. Композиции именно этого стиля лидируют во всех четырех группах, представляющих различные десятилетия.

Из 70-х в 2021-м популярнее всего композиция I Was Made For Lovin’ You рок-группы KISS из США. Сразу три строчки в топ-10, включая вторую с треком Back in Black заняли рокеры из Австралии AC/DC. Их треки Highway to Hell и Thunderstruck заняли четвертую и пятую позицию, соответственно. Символическая бронза досталась британскому рок-коллективу Queen с песней Bohemian Rhapsody. Кстати, в десятке наиболее прослушиваемых есть еще одна их композиция – Don't Stop Me Now.

Абсолютное и неоспоримое лидерство среди музыки 80-х удерживает культовая российская рок-группа "Кино" сразу с пятью композициями в десятке наиболее популярных. Первые четыре строчки удерживают их песни "Хочу перемен", "Пачка сигарет", "Звезда по имени Солнце" и "Группа крови", а на восьмом месте расположился трек "Спокойная ночь". В пятерку также вошел рок-коллектив из Великобритании Queen с песней Another One Bites The Dust.

В 90-х уверенное лидерство удерживают представители российского панк-рока – "Король и шут". Все три символические ступени пьедестала занимают их композиции "Кукла колдуна", "Дурак и молния" и "Прыгну со скалы". Кроме того, на седьмом месте еще одна песня "Короля и Шута" – "Лесник". Топ-5 замыкают трек Smells Like Teen Spirit американской рок-группы Nirvana и песня "Владивосток 2000" в исполнении российского музыкального коллектива "Мумий Тролль".

В 2000-х рок сохраняет свою популярность, причем в первой пятерке наиболее популярных преобладают уже женщины. Первая и четвертая позиция у рок-певицы Земфиры. Их заняли композиции "Искала" и "Хочешь?". Второе место у украинского дрим-поп-дуэта Flëur с песней "Формалин". Символическая бронза у знаменитой композиции "Полковнику никто не пишет" рок-группы Би-2. На пятой строчке канадская инди-группа Mother Mother с песней Hayloft.

Топ-10 треков 70-х:

1. KISS — «I Was Made For Lovin’ You»

2. AC/DC — «Back in Black»

3. Queen — «Bohemian Rhapsody - Remastered 2011»

4. AC/DC — «Highway to Hell»

5. AC/DC — «Thunderstruck»

6. Michael Jackson — «Billie Jean»

7. Black Sabbath — «Paranoid»

8. ABBA — «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)»

9. Queen — «Don't Stop Me Now - Remastered 2011»

10. Fleetwood Mac — «The Chain - 2004 Remaster»

Топ-10 треков 80-х:

1. Кино — «Хочу перемен»

2. Кино — «Пачка сигарет»

3. Кино— «Звезда по имени Солнце»

4. Кино— «Группа крови»

5. Queen — «Another One Bites The Dust - Remastered 2011»

6. Pixies — «Where Is My Mind?»

7. Modern Talking —«Cheri Cheri Lady»

8. Кино — «Спокойная ночь»

9. a-ha — «Take On Me»

10. Nautilus Pompilius — «Скованные одной цепью»

Топ-10 треков 90-х:

1. Король и Шут — «Кукла колдуна»

2. Король и Шут — «Дурак и молния»

3. Король и Шут — «Прыгну со скалы»

4. Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»

5. Мумий Тролль — «Владивосток 2000»

6. Сплин — «Выхода нет»

7. Король и Шут — «Лесник»

8. Coolio, L.V. — «Gangsta’s Paradise»

9. Агата Кристи — «Как на войне»

10. Сплин — «Орбит без сахара»

Топ-10 треков 00-х:

1. Земфира — «Искала»

2. Flëur — «Формалин»

3. Би-2 — «Полковнику никто не пишет»

4. Земфира — «Хочешь?»

5. Mother Mother – «Hayloft»

6. Король и Шут — «Проклятый старый дом»

7. Linkin Park — «In the End»

8. Linkin Park — «Numb»

9. Звери — «Районы-кварталы»

10. Three Days Grace — «I Hate Everything About You»