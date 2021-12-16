Названа самая востребованная профессия в сфере логистики

Самой востребованной вакансией в сфере логистики стала профессия водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса "Авито Работа" выяснили, что профессия водителя лидирует (30%) по поисковым запросам в транспортно-логистическом сегменте.

"Транспортные компании России ощутили кадровый кризис, охвативший многие страны. На фоне проблем с цепями поставок и, несмотря на рост зарплатных предложений, усугубляется нехватка водителей-дальнобойщиков, водителей грузовиков. Ситуация осложняется повышенным потребительском спросом в преддверии праздников, что влияет на количество заказов", - рассказал изданию "Газета.ru" управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

При этом отмечается, средняя заработная плата по этой вакансии выросла на 40% - до 78 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали самые полезные для общества профессии. Так, согласно данным опроса, четверо из пяти россиян уверены, что их профессия приносит пользу обществу, причем наиболее полезными респонденты назвали работу врачей, учителей и спасателей, передают "Известия".