Умерла пенсионерка, сделавшая сама себе операцию из-за онкологии Фото: предоставлено родственниками Фото: другой источник.

Пенсионерка-блокадница из Ленинградской области, которой пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости, скончалась после госпитализации. Клавдия Петрова умерла в возрасте 90 лет.

Как рассказала spb.kp.ru внучка пенсионерки, женщина, вероятнее всего, скончалась от рака. По ее словам, операция, сделанная Клавдией, не сказалась на ней. Метастазы пошли по всей брюшной полости, сообщила внучка блокадницы.

Напомним, пенсионерка из Выборга сделала сама себе операцию, после того, как у нее на фоне онкологии развилась водянка. Вместе с тем у женщины был выявлен коронавирус. Ее хотели госпитализировать в ковидный госпиталь, однако она побоялась туда ехать и решила остаться дома. От отчаяния – операцию на брюшной полости отложили на неопределенный срок – женщина и решилась на операцию, не забыв оставить записку, в которой просила правоохранителей не винить ее родню в случае смерти пенсионерки