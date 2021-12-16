Гидрометцентр предупредил о сильном похолодании в Центральной России

Холодная погода придет в начале следующей недели Фото: Олег ЗОЛОТО

В Центральной России резко похолодает в связи с циклоном, который сформируется к понедельнику, 20 декабря. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, центр циклона будет находиться в северо-востоке от Московской области. Под его влияние попадут сразу несколько регионов.

"Центр европейской России и Северо-Западный федеральный округ, и в последующем Север Урала, север Западной Сибири окажутся в тылу этого циклона, - уточнил Вильфанд. - А в течение понедельника будет понижение температуры, причем будет такой аномальный ход, прямо с утра температура будет понижаться, вместо того, чтобы днем все-таки достигать некоторого максимума".

В результате, как днем, так и ночью будет держаться 9-14 градусов ниже нуля, а уже во вторник, 21 декабря, температура в ночное время может опуститься до минус 22 градусов, днем же будет 13-18 градусов ниже нуля, озвучил прогноз синоптик.