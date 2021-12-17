Байден собирается участвовать в президентских выборах в США в 2024 году

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден собирается участвовать в президентских выборах 2024 года и планирует делать это в паре с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Таким образом Жан-Пьер прокомментировала интервью Харрис газете The Wall Street Journal, в котором та призналась, что не обсуждала с главой Белого дома вопрос участия в следующих президентских выборах.

«Я не могу говорить о том, какие разговоры ведут между собой вице-президент и президент, я могу лишь сказать ... о том, что президент сам говорил: что он планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году», - заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома, отметив, что больше она нечего к этому добавить не сможет.

Незадолго до этого телеканал CNN, сообщал, что вице-президент и ее офис вымотаны отсутствием значимой работы и напряженными отношениями с офисом американского лидера. Кроме того, опустился рейтинг одобрения деятельности Харрис, которая при этом отвергла предположение, что ей не поручают важных заданий, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила на странице в Twitter, что вице-президент является не только «жизненно важным партнером» главы государства, но еще и «решительным лидером, который занимается ключевыми проблемами в стране».