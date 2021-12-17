Умер Василий Мичурин, старейший Герой Советского Союза. Фото: Министерство обороны Белоруссии

В Минске на 106-м году жизни умер старейший в мире Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войны Василий Мичурин. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», - говорится в соболезнованиях, направленных руководством военного ведомства родным и близким погибшего.

Василий Мичурин был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Кроме того, он принимал участие в обороне Могилева, Минска, а также в боях за Кенигсберг и Берлин. Среди наград Героя Советского Союза также медаль «За боевые заслуги» два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени.

В Белоруссии остается в живых один Герой Советского Союза Иван Кустов, которому сейчас 97 лет.