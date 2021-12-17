Глава Американской торговой палаты назвал Россию привлекательной для инвесторов из США

Глава Американской торговой палаты назвал Россию привлекательной для инвестиций из США Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что Россия является привлекательным направлением для вложений американских инвесторов.

"Российский рынок очень интересен из-за повышенной доходности, которая становится возможной из-за высокого геополитического риска", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

В начале декабря 2021 года, в России предложили давать в упрощенном порядке вид на жительство иностранным инвесторам, которые вкладывают деньги в развитие российской экономики. Так, зарубежный инвестор, а также члены его семьи смогут получить вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание, рассказывает телеканал "360".

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что Россия идёт по пути международной стабильности и безопасности. По его словам, Россия предлагает США совместную работу по укреплению стратегической стабильности, передает RT.