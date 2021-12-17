Следствие просит суд арестовать Ольгу Миримскую, экс-владельца "Русского продукта" и банка БКФ

Ольга Миримская / Фото: Яна Лантратова

Следственный Комитет России подал в суд ходатайство о заключении под стражу экс-владельца "Русского продукта" и банка БКФ Ольги Миримской, обвиненной в даче взятки в особо крупном размере. Информацию об этом ТАСС подтвердили в Басманном суде Москвы.

Представитель суда отметил, что аналогичную меру пресечения следствие просит и для следователя Юрия Носова, который расследовал дело, в котором Миримская фигурировала в качестве потерпевшей.

Напомним, Ольга Миримская в 2015 году попала в топ-25 богатейших женщин России по версии издания Forbes. Миримская заняла 22 место с состоянием в 100 млн долларов. В прошлом - супруга топ-менеджера "ЮКОСа" Алексея Голубовича.

На суде по делу Михаила Ходорковского Ольга Миримская, работавшая во времена расцвета "ЮКОСа" главой международного отдела банка "Менатеп", давала показания на стороне обвинения.