Госдума продлила дачную амнистию до 2031 года

"Дачную амнистию" продлили еще на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Государственная дума России в окончательном чтении приняла закон о продлении еще на пять лет дачной амнистии и распространении действия данного упрощенного порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Действовать они будут до 1 марта 2031 года.

"Дачная амнистия" - это действие упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые и садовые дома. Действие такого порядка должно было закончиться в марте 2026 года, после чего владельцы участков должны были бы уведомлять уполномоченный орган о начале и завершении строительства для принятия решения о согласовании параметров дома.

Оформление прав будут осуществлять при наличии права на земельный участок на основании технического плана и декларации, которые составляет сам владелец участка. При этом необходимости в уведомлении о планируемом строительстве и его окончании не будет.

Применять упрощенный порядок регистрации прав можно будет не только на жилой или садовый дом на земельном участке, которые предназначен для садоводства, но и для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах участка.

Кроме этого, до 1 марта 2031 года граждане, которые используют для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, смогут рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.