В Москве для компаний меняются правила вывоза отходов

Столичных предпринимателей и организации с 1 января ждут серьезные изменения в сфере обращения с отходами. Они связаны с присоединением Москвы к «мусорной реформе» и со стартом работы в столице единого регионального оператора — ГУП «Экотехпром».

В разных округах будут работать представители регоператора, которые займутся непосредственно вывозом отходов — операторы комплексной услуги («ЭкоЛайн», «МКМ-Логистика» и другие). Они возьмут на себя весь цикл работы с пользователями от заключения договора до обслуживания контейнерной площадки.

Всем отходообразователям в столице нужно заключить договор с региональным оператором (за жителей многоквартирных домов это сделают Управляющие компании). Для облегчения перехода на новые правила «Экотехпром» разработал типовой договор, который предприниматели и компании могут скачать на сайте. Заключить соглашение с регоператором можно по круглосуточному телефону «горячей линии» 8 (495) 150-43-03. При этом выстраивать отношения с «Экотехпромом» можно в электронном виде, чтобы не подписывать бумажные документы.

Компании, которые проигнорируют нововведения, ждут крупные штрафы, сумма которых может достигать 250 тыс. рублей.

Добавим, для физических лиц единственным заметным изменением станет новый тариф на вывоз отходов. С нового года москвичи будут платить за эту услугу 839,23 руб. за кубометр, то есть 7,27 руб. за 1 кв. м общей площади квартиры.