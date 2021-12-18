В Белоруссии заявили, что США ведут радиоэлектронную разведку по всей стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолеты ВВС Соединенных штатов ведут оптико-электронную разведку западных районов Белоруссии, а радиоэлектронную – на всю глубину территории страны. С таким заявлением выступил замгоссекретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

- Увеличилась интенсивность полетов в польском воздушном пространстве разведывательной и стратегической авиации ВВС США вблизи госграницы Белоруссии, что позволяет вести оптико-электронную разведку наших западных районов, а радиоэлектронную – на всю глубину территории республики, - сообщил Арчаков журналу "Национальная оборона".

Генерал также рассказал, что американский контингент насчитывает близ польской-белорусской границы около четырех тысяч человек.

- Очевидно, что интересы Польши и Америки в Восточно-Европейском регионе совпали. Штаты рассматривают присутствие своих войск на польской территории как некое "средство сдерживания" Москвы, - подытожил Арчаков.

16 декабря президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что власти страны намерены выработать дополнительные ответные меры на санкции, введенные Западом.