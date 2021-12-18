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В мире18 декабря 2021 3:18

Депутат Рады Кива заявил о "тайном соглашении" США на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году

Он считает, что Америка не смогла не считаться с позицией Москвы
Источник:kp.ru
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Депутат Рады Кива заявил о "тайном соглашении" США на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году

Депутат Рады Кива заявил о "тайном соглашении" США на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году

Фото: REUTERS

На Украине депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива , что США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Об этом он заявил в интервью Telegraf.

- Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году, - считает политик.

Он также отметил, что и Россия, и США - две империи, которые решили судьбу полуострова в рамках "чистого договорняка".