Центробанк рассказал, с каких доходов по вкладам будет взиматься налог

С 2022 года процентный доход, превышающий 85 тысяч рублей, будет облагаться налогом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители России, имеющие вклады в банках в общей сумме более 1 миллиона рублей, у которых процентный доход превышает 85 тысяч рублей, должны будут платить налог с 2022 года.

С 1 января 2021 года доходы граждан по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Налогом облагается совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода.

Напомним, в пятницу, 17 декабря, Банк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года. Регулятор указывает на то, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза, а в таких условиях «с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных».