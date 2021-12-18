Министры обороны США и Германии обсудили сотрудничество по противодействию России

США и Германии обсудили сотрудничество по противодействию России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы министерств обороны Соединенных Штатов Америки и Германии Ллойд Остин и Кристина Ламбрехт по телефону обсудили сотрудничество по противодействию России. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

- Они обсудили свою приверженность совместной работе по всему спектру проблем, включая противодействие дестабилизирующим действиям России в Восточной Европе, — гласит текст сообщения.

Стороны также отметили важность обеспечения единства НАТО и увеличения инвестиций в оборону, а также расширения сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо, поскольку это создает угрозу границам РФ. Как отметил Песков, в настоящее время украинские власти и Запад «обрубают» все концы, связанные с Россией, и отношений между Москвой и Киев как таковых не существует. По мнению представителя Кремля, Владимир Путин занимает жесткую позицию с одной стороны и последовательную и миролюбивую – с другой.