Почти половина россиян заранее сказали близким, какой подарок хотят на Новый год

48% опрошенных заранее рассказали близким, какие подарки они желают на Новый год Фото: REUTERS

48% опрошенных россиян заявили, что заранее сказали близким, какой именно подарок хотят на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса банка "Русский стандарт".

При этом 31% респондентов уверены, что лучшим для них подарком станет сюрприз, о котором они заранее знать не будут.

Деньги или подарочная карта как презент на Новый год заняли третью строчку популярности. Его хотят получить только 20% россиян. Примечательно, что годом ранее такой ответ выбрали вдвое больше респондентов – 45,5%.

Отметим, что опрос проводился в социальных сетях. В нем приняли участие более тысячи человек, которые входят в число клиентов "Русского стандарта".

Как ранее писал сайт kp.ru, "Комсомолка" подобрала 100+ идей подарков на Новый год 2022 для родных и близких. Ознакомиться с ними можно по ссылке.