Египет ужесточил правила въезда для непривитых от коронавируса туристов Фото: Евгения ГУСЕВА

Египет обновил правила въезда для иностранных туристов, непрошедших вакцинацию от коронавируса, ужесточив требования к ПЦР-тестам и тестам на антиген.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на туроператора TUI Россия, согласно обновленным правилам, прибывающим в страну пассажирам необходимо либо предоставить сертификат о полной вакцинации от коронавируса, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген. Документы должны быть предоставлены на английском или арабском языке.

Уточняется, что тест на антиген должен быть сделан не ранее чем за сутки до прибытия, а ПЦР-тест - не ранее чем за 72 часа до прибытия в республику. Сроки отсчитывается от времени забора биоматериала в лаборатории.

Туристам также будет необходимо иметь при себе копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Она потребуется всем невакцинированным пассажирам в возрасте от 12 лет.

Для россиян, прошедших вакцинацию «Спутником V2 правила не изменились. Для них въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента, а справка должна быть с QR-кодом на английском языке.

Всем прибывающим в Египет нужно будет заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form) на борту самолета.

В Министерстве здравоохранения Египта заявила, что выявили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», а всего в республике зарегистрировали 373,5 тысяч случаев заражения COVID-19.