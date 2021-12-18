Умер Алексей Карпов, композитор музыки к сериалу "Морские дьяволы". Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 58 лет ушел из жизни кинокомпозитор Алексей Карпов, самой известной работой которого стала музыка к сериалу «Морские дьяволы». Об этом в субботу, 18 декабря сообщил член Союза кинематографистов РФ Виктор Будилов, уточнив, что композитор умер от последствий коронавирусной инфекции.

«Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других ... фильмов, умер сегодня от коронавируса», - говорится в сообщении члена Союза кинематографистов РФ, опубликованном на странице в Facebook.

Алексей Карпов родился 1 мая 1963 года в Ленинграде. Известность к композитору пришла с написанием музыкальных тем для сериала «Морские дьяволы», который увидел свет в 2005 году. Кроме того, музыку кинокомпозитора можно услышать в сериалах «Черные Бушлаты» (2018) и «Бухта Глубокая» (2020).