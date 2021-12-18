Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова задержали на Кубани Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, который находился в розыске с апреля 2019 года, задержали на Кубани.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, в ближайшее время чиновника привезут в Крым, а на данный момент его везут в Ростов-на-Дону.

«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», - приводит издание слова своего собеседника.

Сообщение о возбуждении в отношении бывшего вице-премьера Крыма уголовного дела по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве появилось в апреле 2019 года, позже глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил, что Серов объявлен в розыск, отметив, что, уголовное дело могло быть связано с периодом, когда чиновник занимал должность главы администрации Судака.

Напомним, Серов занимал должность вице-премьера полуострова в период с июля 2017-го по март 2018 года. Ранее политик руководил администрацией Судака.