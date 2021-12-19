Подельница экс-замдиректора ФСИН получила 4,5 года условного наказания за хищение почти 95 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Подельница экс-заместителя директора ФСИН Майя Гагуа получила 4,5 года условного наказания за хищение почти 95 миллионов рублей и легализацию добытого преступным путем имущества. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в период с 2015 по 2017 года по указанию Олега Коршунова, который на тот момент был замдиректора ФСИН РФ, деньги на строительство СИЗО в Симферополе были направлены в подконтрольные подрядные организации его подельников. Среди них и.о. директора ФГУП СУ-23 ФСИН России Валерия Каклюгина, Гагуа и ее знакомый Андрей Угланов.

Все они обналичили часть денег в размере 94,6 миллиона рублей. В итоге Гагуа полностью признала вину, ей удалось заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее сайт kp.ru писал о другом уголовном деле. Так, в Калининграде помощницу судьи признали виновной в покушении на мошенничество. Летом 2021 года женщина пообещала знакомому, что за 2 миллиона рублей, что суд назначит ему более мягкое наказание. Однако ее действия были пресечены сотрудниками ФСБ.