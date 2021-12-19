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В мире19 декабря 2021 1:34

Леонардо Ди Каприо на съемках фильма спас своих тонущих собак из замерзшего озера

По словам режиссера, Ди Каприо постоянно в течение съемочного дня присылали фото того, что псы творили в доме, где жили актеры
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Леонардо Ди Каприо на съемках фильма спас своих тонущих собак из замерзшего озера

Леонардо Ди Каприо на съемках фильма спас своих тонущих собак из замерзшего озера

Фото: REUTERS

Американский актер Леонардо Ди Каприо прыгнул в замерзшее озеро во время съемок комедии "Не смотрите наверх". На это он решился ради спасения своей собаки. Об этом лауреат премии "Оскар" рассказал в подкасте Happy Sad Confused.

Оказалось, что пес породы хаски случайно упал в озеро, которое расположено неподалеку от дома звезды. Он останавливался там вместе с коллегой Джоной Хиллом во время работы над фильмом. Там же жили и две собаки.

Внезапно Леонардо заметил собаку в воде и бросился на улицу.

- Я не понимал, что делаю в замерзшем озере, - позже признался артист.

Дженнифер Лоуренс добавила, что на самом деле Ди Каприо спас не только свою собаку, но и еще одну, другую, которая прыгнула в озеро следом.

- Одна из собак упала, и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти пса. И как только он вытолкнул одну собаку из пруда, другая прыгнула туда же, - поделилась актриса.

Кстати, режиссер фильма "Не смотрите наверх" Адам Маккей, где снимался Ди каприо, считает, что это не собаки, а "настоящее торнадо". По его словам, Хилл и Ди Каприо постоянно в течение съемочного дня присылали ему фотографии того, что псы творили в доме, где жили актеры. В частности, хаски так поигрались с диваном, что в итоге растерзали его на части.