Юрист напомнил россиянам о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов напомнил россиянам о штрафах за кода неубранный снег.

По его словам, есть два варианта, когда людям может грозить наказание. Прежде всего под санкции подпадает перекрытие доступа к некоторым объектам, что регламентировано статьей 20.4 КоАП РФ как нарушение требований пожарной безопасности.

- Речь идет о подъезде к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, - рассказал юрист агентству "Прайм".

Также специалист пояснил, что штрафы распространяется не только на граждан, но и на юрлиц.