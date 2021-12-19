В ВОЗ объяснили причины задержки одобрения российской вакцины "Спутник V" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис рассказала, что оценка технического досье на российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" и ожидание дополнительной информации по ней затягивают по времени процесс признания препарата организацией.

Она также добавила, что ВОЗ были официально зарегистрированы препараты от covid-19 не только западного производства.

- На деле мы также лицензировали вакцины из Китая и Индии. Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает больше времени, - рассказала Харрис во время беседы с RT.

Напомним, именно российские ученые первыми в мире создали вакцину от коронавируса. Препарат прошел все необходимые испытания, доказал свою безопасность и эффективность.

Накануне ВОЗ одобрила вакцину против коронавирусной инфекции Covovax для экстренного применения. Препарат производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax.