Вильфанд предупредил о росте числа экстремальных природных явлений из-за глобального потепления Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на фоне глобального потепления на территории нашей страны возможно увеличение количества экстремальных природных явлений.

По словам синоптика, это связано с географическими особенностями РФ, в результате чего изменение климата идет более быстрыми темпами, чем в других странах.

- Сравните: средняя скорость глобального потепления - 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России - 0,45 градуса за 10 лет - в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна -континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. А там, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно, - объяснил Вильфанд "Парламентской газетой".