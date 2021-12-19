Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое в мире SMS-сообщение продадут на аукционе за 225 тысяч долларов (примерно 16,5 миллиона рублей).

Для аукциона британский оператор сотовой связи Vodafone создал виртуальную реплику простого текстового послания с текстом "Merry Christmas" (Счастливого рождества) в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Об этом пишет издание LAD Bible.

Это сообщение было отправлено 3 декабря 1992 года. Его автором стал британец Нил Папуорт из компании Sema Group Telecoms, которая занималась разработками по заказу Vodafone. СМСка была отправлена с компьютера на мобильный телефон его директора Ричарда Джарвиса.

- Передача сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий, - считает гендиректор Vodafone Ханнес Аметсрайтер.

Отмечается, что все вырученные средства с аукциона будут направлены в Агентство ООН по делам беженцев (The UN Refugee Agency) в качестве благотворительности.