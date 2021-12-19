В МЧС посоветовали россиянам покупать новогоднюю пиротехнику только в спецмагазинах

При использовании пиротехники нужно строго следовать инструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковном главке МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехники. В ведомстве отметили, что такой товар стоит покупать только в специализированных магазинах и отделах, а при покупке не лишним будет проверить у продавца сертификат на соответствие товара.

Как пишет ТАСС со ссылкой на службу подмосковного главка МЧС, также при покупке стоит обратить внимание, есть ли у пиротехники инструкция. Она должна быть расположена на самом изделии и написана на русском языке.

Чтобы избежать травм в ведомстве советуют использовать пиротехнику по всем правилам безопасности: не ронять и не бросать фейерверки, не хранить их без упаковки, учитывать погодные условия и ветер при запуске фейерверка и не запускать его в закрытых помещениях.

Как ранее писал сайт kp.ru, перед новым годом в России участили рейды по проверке точек продажи пиротехники. Например, с 15 декабря в Барнауле проходят рейд по точкам продажи пиротехники. Инспекторы пожарного надзора контролируют соблюдение требований и к качеству праздничного товара, а также к условиям его хранения.